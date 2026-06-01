Rupiah Melemah, Ruang Digital Berperan Besar Membentuk Persepsi Publik

jpnn.com - JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat beberapa waktu terakhir menjadi isu yang mendapat perhatian masyarakat, termasuk melalui ruang digital.

Pengamat komunikasi digital Laju Institute Mandra Pradipta mengatakan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu menunjukkan bahwa ruang digital memiliki peran yang kian besar dalam membentuk persepsi publik terhadap berbagai isu strategis.

Menurut Dipta, panggilan akrab Mandra Pradipta, media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi ruang bagi masyarakat membangun pemahaman, bertukar pandangan, dan membentuk opini terhadap suatu peristiwa.

Baca Juga: Rupiah Melemah Jadi Peluang Bagi Pariwisata Domestik

Dia menambahkan bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, masyarakat makin cepat memperoleh informasi, tetapi belum tentu memiliki waktu yang sama untuk memahami konteksnya.

“Oleh karena itu, kualitas komunikasi publik menjadi sama pentingnya dengan informasi itu sendiri," kata Dipta dalam keterangannya, Senin (1/6).

Menurut dia, tingginya perhatian publik terhadap isu pelemahan rupiah terhadap dolar AS mencerminkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti perkembangan berbagai isu yang dianggap memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari.

Dalam ekosistem digital, Dipta menjelaskan, suatu informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan memunculkan beragam interpretasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh dan mudah dipahami, agar dapat membangun pemahaman yang proporsional terhadap suatu isu.

"Di media sosial, perhatian publik sering kali tertuju pada satu angka atau satu peristiwa tertentu. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memahami konteks di balik informasi tersebut. Di sinilah literasi digital dan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting," ujarnya.