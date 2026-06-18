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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Rupiah Menguat, Gaikindo Berharap Produsen Tidak Menaikkan Harga Kendaraan

Kamis, 18 Juni 2026 – 14:51 WIB
Rupiah Menguat, Gaikindo Berharap Produsen Tidak Menaikkan Harga Kendaraan - JPNN.COM
Pameran kendaraan bermotor. Foto: sis

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut positif penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Bagi industri otomotif nasional, kondisi tersebut dinilai menjadi angin segar yang dapat memberi efek berantai.

Mulai dari stabilitas harga kendaraan hingga menjaga keberlangsungan produksi.

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Ketua Umum Gaikindo Jongkie D. Sugiarto mengatakan penguatan rupiah memberikan keuntungan bagi pelaku industri otomotif, yang masih bergantung pada komponen maupun bahan baku impor.

Menurut dia, menguatnya mata uang domestik membuat produsen tidak perlu melakukan penyesuaian harga kendaraan di pasar.

Kondisi itu menjadi kabar baik di tengah tantangan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

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“Kami sangat senang akan penguatan rupiah, karena banyak dampak positifnya terhadap produk-produk otomotif. Produsen tidak perlu menyesuaikan harga,” ujar Jongkie.

Dia menjelaskan dampak penguatan rupiah tidak hanya dirasakan pada sisi harga kendaraan.

Gaikindo menyambut positif penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

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TAGS   Gaikindo  rupiah menguat  Pasar otomotif Indonesia  industri otomotif 
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