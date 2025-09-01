Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Rupiah Sempat Anjlok, BI Tetap Siaga Jaga Stabilitas Nilai Tukar

Senin, 01 September 2025 – 18:23 WIB
Rupiah Sempat Anjlok, BI Tetap Siaga Jaga Stabilitas Nilai Tukar
Bank Indonesia (BI) siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas rupiah di pasar tetap memadai. Ilustrasi Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas rupiah di pasar tetap memadai.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan melalui likuiditas bank sentral memastikan pergerakan rupiah tetap selaras dengan nilai fundamental melalui mekanisme pasar yang berjalan dengan baik.

"Bank Indonesia berada di pasar untuk memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai nilai fundamentalnya melalui mekanisme pasar yang berjalan dengan baik," kata Erwin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bank Indonesia juga terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi, termasuk intervensi non-deliverable forward (NDF) di pasar off-shore dan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

"Bank Indonesia juga menjaga kecukupan likuiditas rupiah dengan membuka akses likuiditas kepada perbankan melalui transaksi repo, transaksi fx swap dan pembelian SBN di pasar sekunder, serta lending/financing facility, jelas Erwin.

Adapun pada pembukaan perdagangan hari Senin, di Jakarta, nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp 16.472 per USD. 

Rupiah menguat 28 poin atau 0,17 persen apabila dibandingkan penutupan perdagangan pada Jumat (29/8/2025) sore yang sempat menyentuh level Rp 16.500 per USD.

Sebelumnya, pada pembukaan perdagangan Jumat (29/8/2025), kurs rupiah melemah sebesar 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp 16.354 per USD dari sebelumnya Rp16.353 per USD.

Bank Indonesia (BI) siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas rupiah di pasar tetap memadai.

