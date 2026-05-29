Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Rupiah Terlalu Lemah daripada Kapasitas Ekonomi RI

Jumat, 29 Mei 2026 – 07:30 WIB
Rupiah Terlalu Lemah daripada Kapasitas Ekonomi RI - JPNN.COM
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai rupiah memiliki ruang rebound yang cukup besar. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai rupiah memiliki ruang rebound yang cukup besar.

Hal itu jika bauran kebijakan (policy mix) membaik serta pembagian beban (burden sharing) yang seimbang antara fiskal dan moneter.

Dia memperkirakan potensi penguatan kembali rupiah bisa mencapai level Rp 16.800-17.000 per USD jika koordinasi fiskal dan moneter solid.

Baca Juga:

“Level rupiah saat ini menurut saya terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).

Fakhrul berpendapat, stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia (BI), sehingga dibutuhkan keseimbangan bauran kebijakan antara fiskal dan moneter.

Dia mencatat pasar mencermati konsistensi arah kebijakan pemerintah dan BI. Oleh sebab itu, koordinasi kebijakan dipandang sangat penting di tengah tekanan global yang besar.

Baca Juga:

“Kalau BI sudah mengetatkan kebijakan, tetapi fiscal stance dan komunikasi kebijakan belum sinkron, maka tekanan terhadap rupiah tetap besar,” kata dia.

Adapun BI belum lama ini menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 basis poin (bps) ke level 5,25 persen.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai rupiah memiliki ruang rebound yang cukup besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekonomi  APBN  Dolar Ke Rupiah  rupiah  BI  inflasi 
BERITA EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp