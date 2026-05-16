JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Rupiah Terus Anjlok, Prabowo Tanggapi Santai: Rakyat Desa Enggak Pakai Dolar

Sabtu, 16 Mei 2026 – 19:24 WIB
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terhadap US Dolar yang terus anjlok.

Hal itu dikatakan seusai meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5).

Menurut dia, banyak pihak yang menyebutkan bahwa Indonesia akan keos dan runtuh.

“Sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan keos akan apa rupiah begini dolar begini,” ucap Prabowo.

Dia menyinggung bahwa rakyat desa tak menggunakan dolar sehingga kondisi negara masih tetap aman.

“Orang rakyat di desa enggak pake dolar kok, pangan aman, energi aman, banyak negara panik Indonesia masih oke,” kata dia.

Diketahui, tukar rupiah terhadap dolar AS mencetak rekor paling lemah menyentuh Rp 17.600 pada Jumat (16/5). (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

