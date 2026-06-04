Rupiah Tiarap, USD Tembus Rp 18.049, Cadangan Devisa Aman?

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah 82 poin di level Rp 18.049 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.966 per USD.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memastikan cadangan devisa tetap terjaga yakni berada pada level USD 146,2 miliar pada akhir April 2026.

Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap USD dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar, BI mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema local currency transaction (LCT).

Kerja sama tersebut telah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

“Diversifikasi transaksi perdagangan melalui skema LCT ini terus mengalami peningkatan di bulan April mencapai sekitar USD 22,7 miliar dibandingkan full year tahun lalu yang sekitar USD 25,7 miliar,” kata Destry.

Menurut dia, pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali bereskalasi dan menghambat prospek damai.

Hal ini kemudian mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging.

Di samping itu, kebutuhan valas di domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).