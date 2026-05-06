JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Rupiah Undervalued, Gubernur BI Siapkan 7 Langkah Perkuat Mata Uang

Rabu, 06 Mei 2026 – 09:18 WIB
Gedung Bank Indonesia. ilustrasi. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait tujuh langkah untuk penguatan rupiah ke depan.

Hal itu untuk merespons rupiah yang saat ini berada dalam kondisi undervalued.

Langkah pertama adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menstabilkan rupiah.

"Cadangan devisa kami lebih, jadi cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu," kata Perry di Istana Negara, pada Rabu (6/5).

Langkah kedua dan ketiga difokuskan pada penguatan arus modal dan koordinasi fiskal-moneter.

Bank Indonesia, menurut Perry, mendorong peningkatan inflow melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menutup outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) dan saham, serta terus melakukan pembelian SBN di pasar sekunder.

"Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp123,1 triliun. Kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter," kata dia.

Selanjutnya, langkah keempat menjaga likuiditas perbankan yang tetap longgar. Kelima membatasi pembelian dolar di pasar domestik.

TAGS   Rupiah Undervalued  Gubernur BI Perry Warjiyo  Presiden Prabowo Subianto  OJK 

