RUPSLB Astra Setujui Rencana Buyback Rp 8 T dan Program Saham Manajemen

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) mengantongi persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai maksimal Rp8 triliun.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat (17/7).

Persetujuan tersebut menjadi salah satu agenda utama yang diputuskan dalam rapat.

Buyback akan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2023 dengan nilai pembelian kembali paling banyak Rp 8 triliun.

Nilai tersebut belum termasuk biaya perantara pedagang efek maupun biaya lain yang timbul selama proses pelaksanaan.

Selain menyetujui program buyback, pemegang saham juga memberikan kuasa kepada Direksi Astra untuk menjalankan seluruh langkah yang diperlukan dalam pelaksanaannya, termasuk menetapkan harga pembelian kembali saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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Dalam RUPSLB yang sama, pemegang saham juga menyetujui pengalihan sebagian saham treasury hasil program buyback periode ketiga yang berlangsung pada 16 Maret hingga 15 Juni 2026.

Jumlah saham yang akan dialihkan maksimal 100 juta lembar dan digunakan untuk pelaksanaan Management Stock Ownership Program (MSOP) atau program kepemilikan saham bagi jajaran manajemen.