JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

RUPSLB, Bank Neo Commerce Ganti Susunan Direksi, Ini Daftarnya

Selasa, 21 Oktober 2025 – 00:46 WIB
Bank Neo Commerce menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Kamis (16/10) lalu. Foto: BNC

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) salah satu bank dengan layanan digital di Indonesia  telah merombak jajaran direksinya.

Perombakan itu berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Kamis (16/10) lalu.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis BNC dalam memperkuat kinerja, tata kelola, dan daya saing Bank, khususnya dalam memperkokoh fungsi digital operation dan teknologi informasi.

Selain itu, melalui penyesuaian struktur organisasi, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan integrasi, ketahanan sistem, serta efektivitas strategi mitigasi risiko siber yang menjadi pilar penting dalam operasional bank berbasis digital.
 
Penyesuaian tersebut mencakup pembaruan struktur organisasi, termasuk komposisi Direksi.

Hal itu dilakukan agar semakin selaras dengan arah bisnis dan kebutuhan strategis Perseroan di masa mendatang.

“Keputusan yang dihasilkan dari RUPSLB ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi agar semakin efisien, terintegrasi, dan selaras dengan arah bisnis Perseroan ke depan," ungkap Eri dalam siaran persnya, Senin (20/10).
 
Adapun berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tersebut susunan pengurus PT Bank Neo Commerce Tbk per 16 Oktober 2025, adalah sebagai berikut:
 
Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Inkawan D. Jusi

Komisaris Non-Independen: Kreisna Dewantara Gozali

