RUPSLB, PGN Punya Jajaran Pemimpin Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (27/8).

RUPSLB itu dilaksanakan dengan agenda tunggal Perubahan Pengurus Perseroan.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengapresiasi jajaran direksi dan komisaris sebelumnya.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengantarkan PGN untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” kata Fajriyah Usman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/8).

Dia menjelaskan formasi kepemimpinan PGN yang baru diharapkan dapat menahkodai PGN untuk semakin solid dan lincah dalam menghadapi tantangan-tantangan volatilitas perekonomian dan sektor energi.

"Peran utama PGN dalam menyalurkan gas bumi untuk seluruh sektor pelanggan tentunya terus berkelanjutan", lanjutnya.

Dia juga menegaskan PGN juga berkomitmen melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi demi keterjangkauan masyarakat dengan gas bumi.

“Diversifikasi bisnis gas bumi juga akan terus berkembang untuk mengoptimalkan peran gas bumi dalam rangka percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission,” tutur Fajriyah.(mcr8/jpnn)