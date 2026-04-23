RUPST Angkat Rudy sebagai Presiden Direktur Astra

Kamis, 23 April 2026 – 23:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) menetapkan perubahan pucuk pimpinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Kamis (23/4).

Dalam forum tersebut, Rudy ditunjuk sebagai Presiden Direktur menggantikan Djony Bunarto Tjondro.

Selain pergantian di level direksi, perseroan juga melakukan pembaruan pada jajaran komisaris.

Sejumlah nama baru masuk sebagai Komisaris Independen, termasuk mantan Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri dan Pariya Tangtongpairoth. Sementara itu, posisi Presiden Komisaris kini dipegang Prijono Sugiarto.

Perubahan susunan pengurus ini diputuskan bersamaan dengan agenda lain dalam RUPST, termasuk penetapan penggunaan laba bersih dan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyepakati pembagian dividen tunai sebesar Rp 15,7 triliun atau setara Rp 390 per saham.

Angka ini berasal dari laba bersih konsolidasian Astra sepanjang 2025 yang mencapai Rp 32,76 triliun.

Rincian pembagian dividen telah ditetapkan sebagai berikut: