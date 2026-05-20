RUPST Tahun Buku 2025, Jasa Marga Tebar Dividen Sebesar Rp 1,1 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah membagikan dividen sebesar Rp 1,1 triliun atau setara 31 persen dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Rabu (20/5).

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan perseroan tetap menjaga komitmen memberikan nilai tambah bagi pemegang saham di tengah ekspansi bisnis yang terus dilakukan.

“Besaran dividen per lembar saham atau Dividend Per Share (DPS) sebesar Rp156,2, sama dengan periode sebelumnya,” kata Rivan.

Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 4 Juni 2026, dengan jadwal pembayaran pada 19 Juni 2026.

Sementara sisa laba bersih tahun 2025 dialokasikan sebagai laba ditahan untuk memperkuat cadangan perseroan.

Sepanjang 2025, Jasa Marga mencatat kinerja yang tetap tumbuh. Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 19,8 triliun atau naik 5,8 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh pendapatan tol sebesar Rp18,2 triliun dan pendapatan usaha lain Rp 1,6 triliun.

Di saat yang sama, EBITDA meningkat menjadi Rp 13,3 triliun dengan margin EBITDA mencapai 67 persen.

Rivan menyebut stabilitas kinerja perusahaan juga tercermin dari core profit yang bertahan di level Rp 3,7 triliun. Menurutnya, pertumbuhan pendapatan dan EBITDA, ditambah penurunan beban keuangan sebesar 10,5 persen secara konsolidasi, menjadi penopang utama kinerja perusahaan.