JPNN.com - Teknologi - Internet

Rural ICT Camp 2025 Segera Digelar, Ini Daftar Agendanya

Selasa, 23 September 2025 – 18:18 WIB
Media Gathering penyelenggaraan Rural ICT Camp 2025 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Common Room Networks Foundation (Common Room) kembali menyelenggarakan forum untuk mengatasi kesenjangan digital di wilayah pedesaan dan terpencil di Indonesia, Rural ICT Camp.

Forum bertajuk Rural ICT Camp 2025 tersebut akan berlangsung pada 23 -26 September 2025 di Wisma Hijau, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Sejak pertama kali diadakan pada 2020, Rural ICT Camp telah menjadi ruang pertemuan tahunan yang strategis.

Forum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pegiat internet komunitas, organisasi masyarakat sipil, peneliti/akademisi, pemangku kebijakan, hingga masyarakat umum, untuk berkolaborasi mencari solusi atas tantangan akses digital.

Tahun ini, Rural ICT Camp 2025 mengusung tema sentral 'Internet Komunitas & Akses yang Bermakna'.

Direktur Common Room, Gustaff H. Iskandar menjelaskan tema tersebut bagian dari tindak lanjut Konsultasi Nasional Untuk Internet Komunitas yang Bermakna tahun lalu.

Harapannya, tema ini dapat merefleksikan kebutuhan akan konektivitas yang tidak hanya tersedia, tetapi juga relevan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

"Sebelumnya, diselenggarakan oleh ICT Watch & jaringan kolaborasi Rembuk Nusa di Jakarta pada 19 November 2024,” kata Gustaff di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Mengatasi kesenjangan digital, Rural ICT Camp 2025 menghadirkan inovasi AI dan IoT untuk masyarakat pedesaan.

TAGS   Rural ICT Camp 2025  Rural ICT Camp  pedesaan  common room 

