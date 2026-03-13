Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ruri Repvblik dan 80Proof Ultra Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim

Jumat, 13 Maret 2026 – 11:41 WIB
Foto: source for jpnn

jpnn.com, BSD CITY - Penyanyi Ruri Repvblik menghadiri kegiatan santunan dan buka puasa bersama anak yatim yang digelar di kawasan BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/3).

Kehadiran Ruri dalam kegiatan sosial Ramadan tersebut menjadi bentuk dukungannya terhadap aksi berbagi kepada anak-anak yatim di bulan suci.

Acara yang diinisiasi 80Proof Ultra itu diisi dengan tausiyah singkat, doa bersama, serta penyerahan santunan dan bingkisan kepada anak-anak yatim yang hadir.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, dengan harapan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus memperkuat semangat berbagi di bulan suci Ramadan.

Ruri mengatakan kegiatan santunan anak yatim di bulan Ramadan merupakan aksi positif yang diharapkan dapat membawa keberkahan bagi semua pihak.

"Menurut saya ini kegiatan yang sangat positif, karena di bulan yang penuh berkah ini kita bisa berbagi kebahagiaan dengan adik-adik yatim,” ujar Ruri.

Sementara itu, Pimpinan 80Proof Ultra Mike Goh menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Bupati Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah.

Selain itu, dukunagn dari pihak Kecamatan Pagedangan yang turut memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ruri Repvblik menghadiri santunan anak yatim dan buka puasa bersama 80Proof Ultra di BSD, Tangerang.

TAGS   Ruri Repvblik  80Proof Ultra  Ramadan  anak yatim  santunan 
