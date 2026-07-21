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JPNN.com - Politik - Parpol

Rusdi Kirana: PKB Selalu Hadir Sebagai Penopang Arah Kebijakan Ekonomi Sesuai Konstitusi

Selasa, 21 Juli 2026 – 08:07 WIB
Rusdi Kirana: PKB Selalu Hadir Sebagai Penopang Arah Kebijakan Ekonomi Sesuai Konstitusi - JPNN.COM
Acara Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi' yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana memastikan PKB selalu hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi yang sesuai dengam konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan di Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).

Acara tersebut yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.

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Rusdi Kirana menegaskan tema tentang ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.

Dia berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye.

"Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu," kata Rusdi.

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Sementara itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin saat membuka acara tersebut menegaskan orientasi baru ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.

Menurut Gus Muhaimin, gagasan tersebut bukanlah konsep baru karena telah lama menjadi visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisan, buku, maupun pemikiran yang disampaikannya jauh sebelum menjabat sebagai presiden.

Wakil Ketua MPR sekaligus Waketum PKB Rusdi Kirana menghadiri Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi', Senin (20/7)

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TAGS   Rusdi Kirana  kebijakan ekonomi  PKB  partai kebangkitan bangsa  MPR RI  konstitusi  Harlah PKB 
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