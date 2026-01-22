Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Rusdi Masse Kirim Surat Mundur ke NasDem, Diduga Bergabung ke PSI

Jumat, 23 Januari 2026 – 00:53 WIB
Logo Partai NasDem. ANTARA/pri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi NasDem Rusdi Masse Mappasessu mengajukan surat permohonan sebagai kader parpol dengan moto restorasi Indonesia itu.

Kabar Rusdi Masse mengajukan surat mundur ini terkonfirmasi oleh Bendum NasDem Ahmad Sahroni melalui layanan pesan, Kamis (22/1). 

"Bener surat sudah di DPP NasDem, tetapi saya belum liat langsung," kata Sahroni, Kamis.

Eks pimpinan Komisi III DPR RI itu mengatakan posisi Rusdi Masse tak bisa disebut sudah tak di NasDem ketika mengajukan surat pengunduran diri.

"Nah, mekanisme itu DPP (NasDem, red) yang punya keputusan," ujar Sahroni.

Namun, dia tak bisa menjawab ketika ditanya wartawan soal kemungkinan Rusdi Masse merapat ke PSI setelah mundur dari NasDem.

"Dugaaan saya demikian," katanya.

Diketahui, Rusdi Masse baru ditunjuk NasDem sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Sahroni pada September 2025. 

Bendum NasDem Ahmad Sahroni menyebut rekannya separtai Rusdi Masse diduga bergabung ke PSI setelah mundur dari partai besutan Surya Paloh.

