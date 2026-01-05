Rusia: Aksi Presiden AS Donald Trump di Venezuela Ilegal

jpnn.com, ISTANBUL - Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyebut tindakan Presiden Amerika Sserikat (AS) Donald Trump di Venezuela tidak hanya ilegal tetapi juga memiliki konsistensi tertentu.

Medvedev dalam pernyataannya kepada kantor berita negara Tass menggambarkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores oleh AS sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas.

"Pada saat yang sama, harus diakui bahwa, terlepas dari ilegalitas yang jelas dari perilaku Trump, dia memiliki konsistensi tertentu. Dia dan timnya sangat gigih membela kepentingan nasional negara mereka," kata Medvedev, Minggu (4/1).

Sembari menyebut tuduhan Maduro bahwa Washington berupaya untuk menguasai sumber daya negara, termasuk minyak, Medvedev berpendapat bahwa Trump tidak menyembunyikannya dan bahwa AS sekarang tidak memiliki alasan untuk mencela negara kami, bahkan secara formal, merujuk pada perang Ukraina yang sedang berlangsung.

Pernyataan Medvedev tersebut muncul setelah Venezuela pada Sabtu (3/1) mengatakan bahwa AS telah menyerang instalasi sipil dan militer di beberapa negara bagian di negara itu, dan kemudian menyatakan keadaan darurat nasional.

Trump kemudian mengkonfirmasi serangan "skala besar" tersebut, dan bahwa Maduro dan istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar negeri.

Dia kemudian mengatakan AS akan "mengelola" Venezuela sampai transisi yang aman terjamin, dan memperbaiki infrastruktur minyaknya yang rusak.

Presiden Venezuela dan istrinya dibawa ke pusat penahanan di New York dan akan diadili atas tuduhan perdagangan narkoba.