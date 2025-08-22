Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Rusli Ahmad Minta PBNU Segera Menyikapi Dugaan Korupsi Kuota Haji

Jumat, 22 Agustus 2025 – 17:25 WIB
Rusli Ahmad Minta PBNU Segera Menyikapi Dugaan Korupsi Kuota Haji - JPNN.COM
Ilustrasi haji. Foto: Sultan Al-Masoudi/Reuters/Handout

jpnn.com - JAKARTA - Salah satu nahdiyin di Riau Tengku Rusli Ahmad meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama segera mengeluarkan sikap atau pernyataan resmi terkait dugaan korupsi kuota haji yang konon menyenggol petinggi PBNU dan adik ketum.

Rusli Ahmad merupakan Ketua PWNU Riau 2021-2026 yang 'dikarteker' pada 2024.

"Jentelmen dong, Pak Ketum (PBNU). Seperti sikap Pak Presiden Prabowo kepada anak buahnya di kabinet yang kena OTT KPK. Kami bangga dengan ketegasan presiden,” kata Rusli.

Baca Juga:

"Warga NU akan senang kalau Ketum PBNU tegas terhadap petinggi PBNU yang tersangkut kasus korupsi haji. Walaupun salah satunya, adik Ketum sendiri,” imbuhnya.

Rusli Ahmad Minta PBNU Segera Menyikapi Dugaan Korupsi Kuota Haji

Rusli Ahmad yang menerima gelar kehormatan Raden Kanjeng Aryo dari Keraton Surakarta Hadiningrat meminta PBNU agar terbuka dan mendukung KPK dalam menuntaskan penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan kerugian ditaksir minimal sebesar 1 triliun.

Baca Juga:

Tokoh NU Riau yang dikenal sebagai Ketua DPP Santri Tani NU itu menilai, akan lebih baik bila PBNU mempersilakan KPK untuk memeriksa jajaran struktur NU yang terindikasi kuat terlibat dalam dugaan korupsi.

"Konsistensi NU sebagai jam’iyyah antirasuah harus ditunjukkan, mempersilakan KPK memeriksa siapa pun dari pengurus NU yang diduga kuat turut serta bertindak melawan hukum,” ujar Rusli yang juga aktif di Forum Toleransi Kerukunan Umat Beragama.

Rusli Ahmad menilai warga NU akan senang jika Ketum PBNU tegas terhadap petinggi-petinggi organisasinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kuota Haji  korupsi kuota haji  kasus korupsi kuota haji  haji 
BERITA KUOTA HAJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp