Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rustini Muhaimin Bakar Semangat Anak PRSMP Surabaya, Semuanya Berhak Masa Depan Cerah

Senin, 20 April 2026 – 12:00 WIB
Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar, melakukan kunjungan spesial ke UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya, Minggu (19/4). Foto: source for jpnn

jpnn.com, SURABAYA - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Iskandar mengunjungi UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya, Minggu (19/4).

Kedatangan istri dari Muhaimin Iskandar itu bertujuan untuk berdialog sekaligus memberikan suntikan semangat serta dukungan moral kepada anak-anak binaan di lembaga tersebut.

Dalam arahannya, Rustini menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki nilai dan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang gemilang.

Dia meminta anak-anak binaan untuk tidak merasa rendah diri atau terbelenggu dengan apa yang sudah terjadi di belakang.

“Setiap dari kalian adalah pribadi yang berharga. Masa lalu, seberat apa pun, tidak menentukan masa depan kalian,” tegas Rustini di lokasi acara.

Perempuan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial ini memberikan pesan menyentuh agar para anak binaan bisa bangkit dan berani bermimpi kembali.

“Kalian punya kesempatan yang sama untuk bangkit, berubah, dan meraih cita-cita,” lanjutnya.

Rustini juga mengingatkan agar momentum selama berada di masa pembinaan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri dan membangun disiplin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rustini Muhaimin  Muhaimin Iskandar  PRSMP  masa depan cerah 
BERITA RUSTINI MUHAIMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp