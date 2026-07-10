Rustini Muhaimin Membuktikan Sekolah Alam Arus Kualan Berkualitas & Mendunia

jpnn.com - KETAPANG - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin terharu saat menyapa para siswa Sekolah Alam Arus Kualan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis (9/7).

Kunjungan tersebut menjadi momen istimewa setelah sebelumnya Rustini dan jajaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenal Arus Kualan melalui presentasi yang disampaikan Dellyana dalam sebuah agenda nasional PKB.

"Sangat terharu dengan sambutan yang begitu hangat dan meriah. Kami pertama kali mengenal Arus Kualan saat Dellyana mempresentasikan sekolah ini dalam acara besar PKB. Cara presentasinya membuat kami semua kagum, luar biasa," ujar Rustini.

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Kekaguman itu, lanjutnya, memunculkan rasa penasaran. Dia bertanya-tanya mengenai sosok guru dan proses pembelajaran di Arus Kualan yang bisa mendunia itu.

Rustini Muhaimin. Foto: source for JPNN

"Saya sampai bertanya, siapa gurunya? Katanya sekolah di hutan, tetapi kok bisa sekeren ini," katanya.

Rustini menilai Arus Kualan telah membuktikan bahwa pendidikan yang berpijak pada kecintaan terhadap alam dan budaya mampu melahirkan generasi yang percaya diri, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing hingga tingkat internasional.

"Arus Kualan menjadi bukti bahwa ketika bisa mencintai alam dan budaya, dampaknya sangat besar. Anak-anak di sini tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berani, cerdas, dan memiliki kemampuan luar biasa, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di mata dunia," katanya.