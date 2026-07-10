Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rustini Muhaimin Membuktikan Sekolah Alam Arus Kualan Berkualitas & Mendunia

Jumat, 10 Juli 2026 – 08:34 WIB
Rustini Muhaimin Membuktikan Sekolah Alam Arus Kualan Berkualitas & Mendunia - JPNN.COM
Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin (tengah, belakang) di Sekolah Alam Arus Kualan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: source for JPNN

jpnn.com - KETAPANG - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin terharu saat menyapa para siswa Sekolah Alam Arus Kualan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis (9/7).

Kunjungan tersebut menjadi momen istimewa setelah sebelumnya Rustini dan jajaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenal Arus Kualan melalui presentasi yang disampaikan Dellyana dalam sebuah agenda nasional PKB.

"Sangat terharu dengan sambutan yang begitu hangat dan meriah. Kami pertama kali mengenal Arus Kualan saat Dellyana mempresentasikan sekolah ini dalam acara besar PKB. Cara presentasinya membuat kami semua kagum, luar biasa," ujar Rustini.

Baca Juga:

Kekaguman itu, lanjutnya, memunculkan rasa penasaran. Dia bertanya-tanya mengenai sosok guru dan proses pembelajaran di Arus Kualan yang bisa mendunia itu.

Rustini Muhaimin Membuktikan Sekolah Alam Arus Kualan Berkualitas &amp; MenduniaRustini Muhaimin. Foto: source for JPNN

"Saya sampai bertanya, siapa gurunya? Katanya sekolah di hutan, tetapi kok bisa sekeren ini," katanya.

Baca Juga:

Rustini menilai Arus Kualan telah membuktikan bahwa pendidikan yang berpijak pada kecintaan terhadap alam dan budaya mampu melahirkan generasi yang percaya diri, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing hingga tingkat internasional.

"Arus Kualan menjadi bukti bahwa ketika bisa mencintai alam dan budaya, dampaknya sangat besar. Anak-anak di sini tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berani, cerdas, dan memiliki kemampuan luar biasa, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di mata dunia," katanya.

Sekolah Alam Arus Kualan membuktikan bahwa pendidikan yang berpijak pada kecintaan terhadap alam bisa melahirkan generasi keren.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rustini Muhaimin  Sekolah Alam Arus Kualan  Sekolah Alam  Ketapang  sekolah di Ketapang 
BERITA RUSTINI MUHAIMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp