Rustini Muhaimin Salurkan Bantuan Sosial untuk Korban Banjir Besar di Bali

jpnn.com, DENPASAR - Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin menyalurkan bantuan sosial untuk warga yang terdampak banjir besar di Kota Denpasar, tepatnya di dua titik yaitu Kampung Jawa dan Pulau Biak, Jumat (19/9).

Dia menjelaskan bantuan itu sebagai bentuk kepedulian nyata dan komitmen Perempuan Bangsa untuk selalu berada di garda depan dalam setiap aksi kemanusiaan.

"Semangat gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas antarsesama warga bangsa adalah budaya kami. Dan setiap musibah bukan hanya beban bapak-ibu semua, tetapi ujian bersama sebagai bangsa,” kata Rustini.

Dia juga menegaskan pentingnya peran semua pihak untuk mempercepat pemulihan Bali pascabencana.

“Saya mendorong Pemerintah dan semua pihak untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, hunian, serta layanan dasar. Dengan kerja sama dan persatuan, Bali akan segera bangkit kembali,” tambahnya.

Ketua DPW PKB Bali, Iman Sukri yang turut hadir mendampingi menceritakan kesaksian pribadi betapa bencana banjir besar kali ini adalah yang terparah sepanjang hidupnya.

“Saya lahir di Bali dan baru kali ini melihat banjir sebesar ini terjadi. Saya doakan bapak-ibu semua agar tetap kuat, tabah, dan yakin bahwa pemulihan segera datang. Kita bersama-sama bangkit,” ungkap Iman.

Sementara itu, Pembina Yayasan Masjid Baiturrahman, Umar Dani mengatakan bantuan dari Perempuan Bangsa sangat bermanfaat baginya dan korban banjir lainnya.