Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Rustini Muhaimin: Tanpa Kaderisasi yang Kuat, Partai Akan Kehilangan Arah

Minggu, 14 September 2025 – 11:52 WIB
Rustini Muhaimin: Tanpa Kaderisasi yang Kuat, Partai Akan Kehilangan Arah - JPNN.COM
Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin secara resmi membuka Pendidikan Kader Badan Partai (Dikbar) Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Bau-Bau. Foto: dok DPP Perempuan Bangsa

jpnn.com, BAUBAU - Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin secara resmi membuka Pendidikan Kader Badan Partai (Dikbar) Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Bau-Bau.

Rustini menyatakan pentingnya kaderisasi dalam kehidupan partai politik.

“Tanpa kaderisasi yang kuat, partai akan kehilangan arah, semangat perjuangan, dan regenerasi kepemimpinan. Pendidikan kader bukan hanya milik kaum laki-laki, perempuan juga harus terlibat aktif dan setara,” kata Rustini dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (14/9).

Baca Juga:

Rustini menekankan keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu arah masa depan bangsa dan partai.

“Banyak keberhasilan partai yang tak lepas dari kerja-kerja senyap dan nyata kaum perempuan. Ketika perempuan diberi ruang dan kesempatan, mereka tidak hanya mampu bersaing, tetapi bisa memimpin dan menjadi pelopor perubahan," lanjutnya.

Dia menambahkan jika perempuan menjauh dari politik, hak-haknya perempuan akan terus diabaikan.

Baca Juga:

Oleh karena itu, perempuan harus hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

“Hanya perempuan yang paling tahu kebutuhan dan persoalan perempuan,” tegas Rustini.

Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin secara resmi membuka Pendidikan Kader Badan Partai (Dikbar) Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rustini Muhaimin  Kaderisasi  Perempuan Bangsa  laki-laki 
BERITA RUSTINI MUHAIMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp