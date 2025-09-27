Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Rusuh di Luar Ruangan Muktamar X PPP, Penyusup Mau Buat Gaduh

Sabtu, 27 September 2025 – 19:56 WIB
Suasana saat PPP melaksanakan pembukaan Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9) ini. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara PPP Usman M Tokan atau Donie Tokan menduga ada penyusup yang sengaja membuat suasana Muktamar X menjadi gaduh.

Kerusuhan terjadi di luar ruangan Muktamar X PPP, Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

Tokan awalnya menyebut perbedaan pendapat di ruang Muktamar X menjadi hal normal, karena caketum yang berkontestasi lebih dari satu.

“Kalau misalnya terjadi teriak-teriakan biasa di dalam muktamar, itu hal wajar. Sepanjang tidak anarkis, tidak ada masalah,” ujar dia di Ancol, Jakarta, Sabtu.

Tokan menilai kericuhan di luar arena Muktamar X yang dianggap berlebihan dan diduga hal demikian dilakukan penyusup.

“Kalau ada keributan di luar, saya yakin itu bukan dilakukan pengurus harian DPW atau DPC. Mereka sadar bahwa ini partai Islam, ada etika dan aturan yang harus dipatuhi. Kalau ada yang anarkis, bisa jadi itu penyusup yang sengaja datang untuk membuat suasana gaduh,” ujar dia.

Tokan berharap seluruh pimpinan DPW, DPC, dan para peserta muktamar mengedepankan musyawarah mufakat, dan bukan ego.

"Semua harus dilakukan dengan etika, aturan, dan tata tertib yang berlaku,” ujar dia.

Juru Bicara PPP Usman M Tokan atau Donie Tokan menduga ada penyusup yang sengaja membuat suasana Muktamar X menjadi gaduh. Siapa itu?

