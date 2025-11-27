Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Rute Palembang–Singapura Aktif Lagi, Sumsel Strategis sebagai Pusat Ekonomi Kawasan

Kamis, 27 November 2025 – 10:22 WIB
Rute Palembang–Singapura Aktif Lagi, Sumsel Strategis sebagai Pusat Ekonomi Kawasan - JPNN.COM
Pertemuan Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru dengan Konsul Jenderal Singapura, Dr. Edmund Chia Keng Wei, pada Rabu (26/11). FOTO: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Sumatra Selatan memperkuat posisinya sebagai  pusat ekonomi kawasan dengan dibukanya kembali rute penerbangan internasional Palembang–Singapura. 

Hal ini terungkap dalam pertemuan Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru dengan Konsul Jenderal Singapura, Dr. Edmund Chia Keng Wei, pada Rabu (26/11).

Rute tersebut sebelumnya sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Kini, maskapai dan otoritas terkait sedang menyiapkan langkah teknis agar penerbangan dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat. Masyarakat Sumsel pun menyambut baik kabar tersebut.

Baca Juga:

Herman Deru menyampaikan rencana pembukaan rute merupakan momentum penting dalam meningkatkan aksesibilitas internasional. Ia menilai bahwa Sumsel telah membuktikan diri sebagai daerah dengan ekonomi yang dinamis dan prospektif.

“Ini membuktikan Sumsel semakin dilirik dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi alasan kuat untuk menghidupkan kembali rute ini,” ungkap alumnus  Univesitas Sjakhyakirti itu.

Menurut Herman Deru, karakter masyarakat Sumsel yang banyak melakukan perjalanan ke Singapura menjadikan rute ini sangat strategis. Mulai dari perjalanan medis, bisnis, hingga wisata, semuanya membutuhkan jalur penerbangan yang efisien.

Baca Juga:

Selain memudahkan perjalanan keluar negeri, pembukaan rute ini diharapkan menarik kunjungan wisatawan asing. Banyak pelancong mancanegara yang transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan menuju Palembang atau daerah sekitarnya.

Tidak hanya membahas penerbangan, Politikus Nasdem itu juga meminta dukungan terkait pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi salah satu pelabuhan terbesar yang mampu melayani perdagangan internasional secara langsung.

Provinsi Sumatra Selatan memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi kawasan dengan dibukanya kembali rute penerbangan internasional Palembang–Singapura.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sumsel  Singapura  Ekonomi  Herman Deru 
BERITA SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp