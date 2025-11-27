Rute Palembang–Singapura Aktif Lagi, Sumsel Strategis sebagai Pusat Ekonomi Kawasan

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Sumatra Selatan memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi kawasan dengan dibukanya kembali rute penerbangan internasional Palembang–Singapura.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru dengan Konsul Jenderal Singapura, Dr. Edmund Chia Keng Wei, pada Rabu (26/11).

Rute tersebut sebelumnya sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Kini, maskapai dan otoritas terkait sedang menyiapkan langkah teknis agar penerbangan dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat. Masyarakat Sumsel pun menyambut baik kabar tersebut.

Herman Deru menyampaikan rencana pembukaan rute merupakan momentum penting dalam meningkatkan aksesibilitas internasional. Ia menilai bahwa Sumsel telah membuktikan diri sebagai daerah dengan ekonomi yang dinamis dan prospektif.

“Ini membuktikan Sumsel semakin dilirik dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi alasan kuat untuk menghidupkan kembali rute ini,” ungkap alumnus Univesitas Sjakhyakirti itu.

Menurut Herman Deru, karakter masyarakat Sumsel yang banyak melakukan perjalanan ke Singapura menjadikan rute ini sangat strategis. Mulai dari perjalanan medis, bisnis, hingga wisata, semuanya membutuhkan jalur penerbangan yang efisien.

Selain memudahkan perjalanan keluar negeri, pembukaan rute ini diharapkan menarik kunjungan wisatawan asing. Banyak pelancong mancanegara yang transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan menuju Palembang atau daerah sekitarnya.

Tidak hanya membahas penerbangan, Politikus Nasdem itu juga meminta dukungan terkait pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi salah satu pelabuhan terbesar yang mampu melayani perdagangan internasional secara langsung.