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JPNN.com - Entertainment - Musik

Ruth Sahanaya Hadirkan Nuansa City Pop dalam Pelangi

Kamis, 18 Juni 2026 – 09:29 WIB
Ruth Sahanaya Hadirkan Nuansa City Pop dalam Pelangi - JPNN.COM
Ruth Sahanaya. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ruth Sahanaya kembali membuktikan konsistensi berkarya dengan merilis single terbaru yang berjudul Pelangi.

Masih berada dalam benang merah yang sama dengan rilisan sebelumnya, Sebaris Lirik Cinta, lagu itu memperluas narasi tentang cinta yang bukan hanya sebagai rasa, tetapi sebagai perjalanan emosi yang penuh warna.

Mengusung nuansa city pop yang lembut dengan sentuhan khas pop era 80-an, Pelangi menghadirkan atmosfer hangat, nostalgik, namun tetap relevan dengan era musik masa kini.

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Aransemen yang halus berpadu dengan vokal khas Ruth Sahanaya yang penuh karakter, menciptakan pengalaman mendengar yang intim sekaligus memikat.

Secara tematik, Pelangi berbicara tentang harapan setelah hujan. tentang bagaimana cinta, dalam bentuknya yang paling sederhana, mampu menjadi cahaya di tengah keraguan.

Lagu tersebut menjadi kelanjutan cerita dari Sebaris Lirik Cinta, seolah membuka bab baru dalam semesta musikal yang tengah dibangun Ruth Sahanaya.

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Lebih dari sekadar single, Pelangi juga menjadi penanda menuju perilisan album mini (EP) terbaru Ruth Sahanaya yang akan datang.

Proyek tersebut diharapkan menjadi karya yang merangkum eksplorasi musikal sekaligus kedewasaan artistik seorang Ruth Sahanaya di era baru.

Penyanyi Ruth Sahanaya kembali membuktikan konsistensi dengan merilis single terbaru yang berjudul Pelangi.

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TAGS   ruth sahanaya  lagu Ruth Sahanaya  album ruth sahanaya  Pelangi 
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