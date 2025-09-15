Ruth Sahanaya Siap Hadirkan Keindahan Konser Simfoni dari Hati di Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi legendaris, Ruth Sahanaya akan menggelar Konser Simfoni dari Hati di Surabaya Convention Center, Surabaya pada 25 Oktober 2025.

Setelah sukses memukau ribuan penonton di Jakarta lewat Konser 40 Tahun Simfoni dari Hati, dia kini menghadirkan momen spesial di Surabaya.

Dalam mengadakan Konser Simfoni dari Hati, Ruth Sahanaya dibantu promotor Renjana Production, Jeffry Waworuntu sebagai creative director, dan Tohpati jadi music director.

"Saya excited banget. Surabaya selalu punya kesan tersendiri, selama karier saya, Surabaya paling sering dan intens mengundang saya nyanyi di sana. Buat saya, sekarang waktunya menyenangkan penggemar di sana, dengan konser sekitar 120 menit," kata Ruth Sahanaya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (15/9).

Nama Ruth Sahanaya tidak pernah pudar dari daftar penyanyi terbaik yang dimiliki Indonesia. Lebih dari empat dekade berkarya, dirinya telah melahirkan belasan album lagu yang menjadi bagian dari perjalanan musik bangsa.

Dikenal dengan suara emas dan interpretasi penuh rasa, Ruth Sahanaya tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi generasi demi generasi. Sampai saat ini, dia berhasil membuktikan bahwa pesonanya tetap tidak tergantikan.

Sebelumnya, Ruth Sahanaya merayakan perjalanan kariernya lewat konser 40 Tahun Simfoni dari Hati di Jakarta. Konser tersebut mendapat sambutan luar biasa, tiket habis terjual, panggung dipenuhi energi, dan penampilan yang meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton.

Namun, Ruth Sahanaya tidak ingin momen berharga ini hanya dirasakan oleh publik Jakarta. Bersama Renjana Productions, dia ingin menghadirkan pengalaman yang sama di kota lain, agar lebih banyak penikmat musik dapat merasakan magisnya konser ini.