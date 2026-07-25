Rutin Beli Prochiz Gold, Anak Penjual Risol Raih Grand Prize Mobil

jpnn.com, JAKARTA - PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), produsen keju Prochiz yang merupakan anak perusahaan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), menyerahkan hadiah utama program Berkah Fantaschiz Prochiz Vol. 3, berupa satu unit mobil Toyota New Calya kepada Muhammad Erlang Athallah, anak seorang penjual risol asal Madiun, Jawa Timur.

Penyerahan hadiah dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama MBR, Dede Patmawidjaja, didampingi oleh Finance, IT & Marketing Director Mulia Boga Raya, Jeffry Halim di kota tersebut.

Seremoni ini sekaligus menandai puncak dari rangkaian program apresiasi konsumen dan pelanggan setia Prochiz yang telah berlangsung sejak Januari hingga Mei 2026.

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Bagi Erlang, Prochiz bukan sekadar produk keju, melainkan bagian dari keseharian usaha keluarganya.

Pria asal Madiun ini rutin membeli Prochiz Gold di gerai minimarket untuk membantu memenuhi kebutuhan usaha risol rumahan milik sang ibu di daerah Balerejo, Madiun.

Kebiasaan sederhana membantu usaha keluarga itu tak pernah ia bayangkan akan mengantarkannya pulang dengan kunci mobil baru di tangan.

Dede Patmawidjaja menyampaikan terpilihnya Erlang sebagai pemenang utama, mencerminkan pelanggan setia Prochiz, yakni mereka yang menjadikan produk Prochiz sebagai bagian dari kegiatan produktif sehari-hari.

“Kisah Erlang mengingatkan kami bahwa loyalitas konsumen Prochiz sesungguhnya terlahir dari dapur-dapur kecil dan usaha rumahan yang terus bergerak setiap hari. Program apresiasi seperti ini adalah cara kami berterima kasih sekaligus terus mendekatkan diri dengan mereka,” ujar Dede.