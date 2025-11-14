Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

RUU KUHAP Dinilai Jadi Langkah Maju, PERADI SAI Ingatkan soal Pengawasan & Integritas

Jumat, 14 November 2025 – 17:29 WIB
RUU KUHAP Dinilai Jadi Langkah Maju, PERADI SAI Ingatkan soal Pengawasan & Integritas - JPNN.COM
Ketua Umum DPN PERADI SAI, Harry Ponto menyampaikan pihaknya menyorot dua isu yakni pengaturan penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam pemeriksaan dan pemberian perlindungan hukum yang lebih jelas bagi advokat. Foto: Instagram Harry Ponto

jpnn.com, JAKARTA - PERADI SAI menyambut baik sejumlah ketentuan baru dalam RUU KUHAP yang dinilai sebagai penguatan terhadap prinsip due process of law. 

Seperti diketahui, Komisi III DPR RI dan pemerintah menuntaskan Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Jakarta, Kamis (13/11). 

Ketua Umum DPN PERADI SAI, Harry Ponto menyampaikan pihaknya menyorot dua isu yakni pengaturan penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam pemeriksaan dan pemberian perlindungan hukum yang lebih jelas bagi advokat. 

Baca Juga:

Menurut dia, dalam rumusan yang disepakati, rekaman CCTV dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk kepentingan penyidik, tetapi juga sebagai alat penting bagi pembelaan tersangka maupun terdakwa. 

“Pengaturan ini menjadi sinyal positif terhadap upaya mencegah praktik pemeriksaan yang tidak transparan atau melanggar prosedur,” ungkap Harry di kutip, Jumat (14/11).

Dia juga menyampaikan langkah ini patut diapresiasi, tetapi tetap perlu diawasi secara ketat. 

Baca Juga:

“CCTV menghadirkan kejelasan dan transparansi yang selama ini sering hilang dalam proses pemeriksaan. Ini langkah maju, tetapi kemajuannya tidak boleh berhenti di atas teks undang-undang. Implementasi di lapangan harus konsisten, terukur, dan dapat diuji,” ujarnya. 

Harry menilai meski regulasinya belum sempurna, pencapaian ini tetap signifikan. 

PERADI SAI menyambut baik sejumlah ketentuan baru dalam RUU KUHAP yang dinilai sebagai penguatan terhadap prinsip due process of law.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Peradi  DPN Peradi SAI  DPR  RUU KUHAP 
BERITA PERADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp