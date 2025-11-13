Close Banner Apps JPNN.com
RUU KUHAP Rampung, tetapi Sufmi Dasco Tak Rela Prasetyo Hadi Pergi Begitu Saja

Kamis, 13 November 2025 – 20:23 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) terekam berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). Foto: Aristo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terekam berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah DPR dan pemerintah mengesahkan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Tingkat I.

Diketahui, DPR bersama pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11) ini melaksanakan rapat pengambilan keputusan Tingkat I terkait RUU KUHAP. 

Pras sapaan Prasetyo Hadi menjadi perwakilan pemerintah yang turut hadir dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I. 

RUU KUHAP disahkan, rampung. Semua fraksi di DPR setuju rancangan aturan dibawa ke Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).

Pras kemudian pamit dari rapat pengambilan keputusan Tingkat I dan langsung diwawancara cegat oleh para jurnalis.

Politikus Gerindra kemudian berjalan menuju ke arah lobi untuk menuju mobil sembari menjawab pertanyaan awak media.

Setelah berjalan sekitar lima menit menuju lobi, Pras sudah berada di depan mobil dengan dikelilingi jurnalis yang masih bertanya.

Sementara itu, Dasco terlihat di sisi lain terlihat datang dari arah gedung pimpinan DPR untuk menuju lobi.

Prasetyo Hadi terekam berdiskusi dengan Sufmi Dasco Ahmad setelah RUU KUHAP disahkan di Tingkat I.

