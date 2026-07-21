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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

RUU PFII yang Sah Jadi UU Hari Ini, Ada 10 Bab dan 73 Pasal

Selasa, 21 Juli 2026 – 15:49 WIB
RUU PFII yang Sah Jadi UU Hari Ini, Ada 10 Bab dan 73 Pasal - JPNN.COM
Masyarakat adat di Merauke melakukan aksi protes menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merampas tanah mereka, di saat yang sama para legislator asal Papua dikritik karena dinilai bungkam terhadap persoalan ini. Ilustrasi Gedung DPR RI. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna, Selasa (21/7).

UU ini digadang-gadang menjadi lompatan besar bagi posisi Indonesia di kancah finansial global.

Berdasarkan draf final yang disusun oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi XI bersama Pemerintah, UU PFII terdiri dari 10 Bab dan 73 Pasal, dengan muatan sebagai berikut:

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Bab 1 Ketentuan Umum, mengatur mengenai definisi dan asas penyelenggaraan PFII pasal 1 dan pasal 2.

Bab 2 Pembentukan, Kedudukan, dan Tujuan PFII yang terdiri dari dua bagian.

Kesatu, mengatur pembentukan dan kedudukan, dan kedua mengatur tujuan penyelenggaraan PFII pasal 3 dan pasal 4. 

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Bab 3 Kegiatan Usaha, mengatur mengenai kegiatan usaha pada PFII baik kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, maupun kegiatan usaha sektor lainnya pasal 5 sampai dengan pasal 9. 

Bab 4 Kelembagaan, yang terdiri dari enam bagian:

UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) terdiri dari 10 Bab dan 73 Pasal, dengan muatan sebagai berikut.

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TAGS   UU PFII  Pusat Finansial Internasional Indonesia  PFII  investasi 
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