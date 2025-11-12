Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

RUU Transportasi Online Jadi Ujian Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat Kecil

Rabu, 12 November 2025 – 09:29 WIB
RUU Transportasi Online Jadi Ujian Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat Kecil - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan saat diskusi Forum Legislasi, bertajuk "RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026: Menata Mobilitas Digital, Membangun Arah Baru Transportasi Indonesia" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Foto: Dok. KWP

jpnn.com, JAKARTA - Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan langkah maju yang menandai keseriusan pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia.

Setelah lebih dari 15 tahun tuntutan soal kepastian hukum dan keadilan diabaikan, kini momentum tersebut akhirnya datang.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan dalam diskusi Forum Legislasi, bertajuk "RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026: Menata Mobilitas Digital, Membangun Arah Baru Transportasi Indonesia" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga:

Diskusi ini hadir juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKB Syaiful Huda sebagai pembicara dan Muhammad Munif (Wartawan Suara PEMRED) sebagai moderator. 

Menurut Iwan, apa yang dilakukan DPR merupakan langkah politik yang patut disyukuri.

Pasalnya, sejak 2010 para driver ojek online sudah bersuara soal kepastian hukum dan tarif yang adil.

Baca Juga:

“Baru kali ini, di periode ketiga pemerintahan, RUU-nya benar-benar masuk Prolegnas,” ujar Iwan seraya menambahkan kalau kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari arah politik Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menegaskan keberpihakannya kepada rakyat kecil.

Iwan menilai kementerian terkait dan DPR harus mampu menerjemahkan visi presiden tersebut ke dalam regulasi yang melindungi para pengemudi, tanpa mengabaikan keberlangsungan bisnis perusahaan aplikator.

RUU Transportasi Online akan menjadi peta jalan menuju masa depan mobilitas Indonesia yang adil, aman, berdaulat secara digital, dan berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RUU Transportasi Online  Transportasi Online  Rakyat kecil  Adil  ojek online 
BERITA RUU TRANSPORTASI ONLINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp