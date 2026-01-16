Saat Benteng Persib Bandung Berdiri Tegak, Lini Serang Jadi Bahan Evaluasi

Jumat, 16 Januari 2026 – 11:30 WIB

jpnn.com - Persib Bandung menutup putaran pertama BRI Super League 2025/26 dengan catatan pertahanan paling impresif.

Dari total 17 laga yang dijalani, Pangeran Biru hanya kemasukan 11 gol, sebuah rekor terbaik dibandingkan seluruh peserta liga.

Ketangguhan lini belakang Persib makin terasa saat bermain di kandang.

Dalam delapan pertandingan yang digelar di markas sendiri, Maung Bandung hanya sekali kebobolan, yakni ketika menghadapi Borneo FC.

Statistik tersebut menegaskan betapa sulitnya lawan menembus pertahanan Persib.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai kestabilan di sektor belakang menjadi fondasi utama performa anak asuhnya sejauh ini.

"Kalau melihat hasil pertandingan dan posisi di klasemen, jelas pertahanan punya peran yang sangat besar."

"Sampai sekarang, kami adalah tim dengan pertahanan paling solid di liga, dan itu menjadi faktor penting bagi perjalanan tim," ucap juru taktik asal Kroasia itu.