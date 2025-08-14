Saat di PN Jaksel Nikita Mirzani Menitipkan Pesan Kepada ART

Kamis, 14 Agustus 2025 – 19:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Asisten Rumah Tangga (ART) Nikita Mirzani, Ati Sumiyati menjadi saksi dalam sidang atas dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Setelah Ati memberikan kesaksian, Nikita Mirzani sempat menyampaikan pesan terkait kedua buah hatinya kepada sang ART.

"Ati, titip Arkana dan Azka," ujar Nikita Mirzani dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

"Iya madam, mudah-mudahan cepat bebas," jawab Ati.

Nikita Mirzani kembali menitipkan anak-anaknya kepada sang ART dan mendoakan Ati agar selalu diberikan kesehatan.

"Sehat-sehat terus ya, titip anak-anak ya teh," kata pemain film Comic 8 tersebut.

Terakhir sebelum meninggalkan ruang persidangan, Ati sempat meminta agar aktris 39 tahun itu dibebaskan kepada majelis hakim.

"Yang mulia tolong keluarkan madam saya. Kasihan anak-anaknya," ucap Ati.