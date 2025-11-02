Close Banner Apps JPNN.com
Saat Era Jokowi, PKS Rupanya Pernah Usul Pembentukan Pansus Whoosh

Minggu, 02 November 2025 – 20:00 WIB
Saat Era Jokowi, PKS Rupanya Pernah Usul Pembentukan Pansus Whoosh
Warga berfoto di depan kereta cepat setibanya di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Sabtu (16/9/2023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzamil Yusuf mengatakan parpolnya saat pembangunan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh era Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan kritik.

Termasuk, kata dia, PKS melalui perwakilan di DPR sempat mengusulkan pembentukan Pansus terkait Whoosh agar pembangunan transportasi itu tak memakan APBN.

Almuzzamil mengatakan hal itu saat menyampaikan arahan dalam BIMTEKNAS PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (2/11).

"Kami PKS memberikan kritik yang konstruktif, catatan meminta Pansus jangan sampai yang digunakan dana APBN," kata Almuzzammil, Minggu.

Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan PKS ingin membentuk Pansus terkait Whoosh agar dana negara dipakai ke hal prioritas seperti kesehatan dan pendidikan.

Almuzzamil mengatakan kritik PKS itu pada akhirnya menjadi tepat setelah muncul perdebatan publik soal Whoosh. 

"Apa yang kami ingatkan periode lalu hari ini menjadi perdebatan, itu artinya sudah benar apa yang telah kami lakukan, insyaallah," ujarnya.

Almuzzamil kemudian menerima pertanyaan awak media di sela-sela pelaksanaan BIMTEKNAS terkait kemungkinan PKS bakal mengajukan kembali pembentukan Pansus soal Whoosh.

Presiden PKS Almuzzamil Yusuf mengatakan parpolnya saat pembangunan Whoosh era Jokowi pernah mengusulkan pembentukan Pansus.

