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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Saat Inggris Diserbu Argentina, Konsentrasi Pengawal Messi Porak-poranda, ya Sudahlah

Kamis, 16 Juli 2026 – 08:11 WIB
Saat Inggris Diserbu Argentina, Konsentrasi Pengawal Messi Porak-poranda, ya Sudahlah - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi (kanan) menguasai bola di tengah kawalan pemain Inggris. Foto: X/Argentina.

jpnn.com - JAKARTA - Laga Inggris vs Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026 Kamis (16/7) dini hari WIB, bisa dibilang pertarungan antara keputusan terlalu pragmatis berhadapan dengan pejuang tak kenal putus asa.

Menumpuk pemain di belakang begitu unggul 1-0 dari gol Anthony Gordon pada menit ke-55, Inggris membiarkan diri mereka diserang oleh Argentina, tim yang tak pernah menyerah dalam mencari cara untuk bangkit dan menang.

Bahkan tim asuhan Thomas Tuchek melupakan strategi mereka sendiri, mengawal otak permainan Argentina, Lionel Messi.

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Ironisnya, dari visi dan kaki superstar yang makin tua makin menjadi itu, tercipta dua gol Argentina dari tembakan Enzo Fernandez dan sundulan Lautaro Martinez, hanya lima menit sebelum waktu normal usai.

Dari aransemen Messi itu, Fernandez dan Martinez memupus kemenangan Inggris dan sekaligus mengantarkan Argentina ke final keenamnya dalam Piala Dunia.

Messi tidak hanya membuat dua assist, tetapi juga melepaskan crossing terbanyak dalam laga ini, dengan tujuh umpan silang, yang kebanyakan akurat.

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Begitu Inggris melonggarkan kawalan terhadap Messi, gelandang-gelandang serang Argentina seperti mendapatkan angin, khususnya Enzo Fernandez.

Pemain Chelsea ini menuntaskan 87 umpan, yang terbanyak dalam pertandingan ini, dan empat upaya gol, yang satu di antaranya berbuah skor.

Piala Dunia 2026: Timnas Inggris melupakan strategi mereka sendiri, mengawal otak permainan Argentina, Lionel Messi.

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TAGS   Inggris vs Argentina  Lionel Messi  Piala Dunia 2026  Messi 
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