Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Tips

Saat Jalanan Padat dan Mesin Terforsir, Pertamina Lubricants Hadir di Jalur Mudik

Rabu, 04 Maret 2026 – 22:00 WIB
Saat Jalanan Padat dan Mesin Terforsir, Pertamina Lubricants Hadir di Jalur Mudik - JPNN.COM
Pertamina Lubricants hadir dengan layanan dan program khusus bagi pemudik. Foto: Dhiya Muhammad El-Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Lonjakan mobilitas masyarakat diperkirakan kembali terjadi sepanjang Ramadan hingga Lebaran 2026.

Arus kendaraan dari dan menuju Jakarta diproyeksikan meningkat tajam, seiring tradisi mudik yang kembali bergeliat.

Berdasarkan survei pergerakan angkutan Lebaran yang dirilis Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta diperkirakan menembus angka 3,67 juta unit.

Baca Juga:

Sementara itu, arus kendaraan yang masuk ke Ibu Kota diprediksi mencapai sekitar 3,54 juta unit.

Tingginya volume lalu lintas tersebut berpotensi memicu kepadatan, terutama di jalur utama mudik.

Kondisi macet dan pola berkendara stop-and-go dinilai membuat kendaraan bekerja jauh lebih berat dibandingkan penggunaan harian.

Baca Juga:

Situasi ini menjadi perhatian serius pelaku industri otomotif, termasuk PT Pertamina Lubricants. Perusahaan menilai kesiapan kendaraan menjadi faktor krusial untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan jarak jauh.

“Keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah prioritas utama."

Mudik Lebaran 2026 terancam padat dan macet. Pertamina Lubricants hadir dengan layanan dan program khusus bagi pemudik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Lubricants  mudik  Jalur Mudik  Pertamina 
BERITA PERTAMINA LUBRICANTS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp