Saat Jalanan Padat dan Mesin Terforsir, Pertamina Lubricants Hadir di Jalur Mudik

jpnn.com - Lonjakan mobilitas masyarakat diperkirakan kembali terjadi sepanjang Ramadan hingga Lebaran 2026.

Arus kendaraan dari dan menuju Jakarta diproyeksikan meningkat tajam, seiring tradisi mudik yang kembali bergeliat.

Berdasarkan survei pergerakan angkutan Lebaran yang dirilis Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta diperkirakan menembus angka 3,67 juta unit.

Sementara itu, arus kendaraan yang masuk ke Ibu Kota diprediksi mencapai sekitar 3,54 juta unit.

Tingginya volume lalu lintas tersebut berpotensi memicu kepadatan, terutama di jalur utama mudik.

Kondisi macet dan pola berkendara stop-and-go dinilai membuat kendaraan bekerja jauh lebih berat dibandingkan penggunaan harian.

Situasi ini menjadi perhatian serius pelaku industri otomotif, termasuk PT Pertamina Lubricants. Perusahaan menilai kesiapan kendaraan menjadi faktor krusial untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan jarak jauh.

“Keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah prioritas utama."