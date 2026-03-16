Saat Jutaan Mobil Padati Tol Saat Mudik, Selasar Fastron Hadir Jadi Tempat Singgah Andalan

jpnn.com - Perjalanan mudik Lebaran 2026 diprediksi bakal dipenuhi kendaraan pribadi.

Mobil menjadi salah satu moda transportasi yang paling banyak dipilih masyarakat untuk pulang ke kampung halaman.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan sekitar 76,24 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil.

Angka tersebut dipastikan akan berdampak pada meningkatnya kepadatan lalu lintas, terutama di ruas-ruas tol utama.

Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 hingga 19 Maret 2026, yang berpotensi membuat waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama dari biasanya.

Dalam kondisi seperti itu, pengendara diimbau tidak memaksakan diri berkendara terlalu lama.

Istirahat setiap dua hingga tiga jam dinilai penting untuk menjaga konsentrasi sekaligus menghindari kelelahan saat mengemudi.

Sejumlah fasilitas pun disiapkan untuk mendukung kenyamanan pemudik. Salah satunya Selasar Fastron yang hadir di sejumlah rest area jalur tol strategis, termasuk Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek.