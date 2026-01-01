Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Saat Klub Lain Berhenti, Persija Jakarta Justru Terus Bergerak

Kamis, 01 Januari 2026 – 07:07 WIB
Pasukan Persija Jakarta merayakan salah satu gol ke gawang Bhayangkara FC. Foto: IG persija

jpnn.com - Pergantian tahun umumnya dimanfaatkan klub untuk memberi jeda bagi para pemain. Namun, kondisi tersebut tak terjadi di tubuh Persija Jakarta.

Macan Kemayoran justru memilih terus bekerja tanpa mengenal libur demi menjaga ritme kompetisi.

Selepas menundukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 29 Desember 2025, Persija langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya menghadapi Persijap Jepara.

Menurut jadwal, duel Persija vs Persijap akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/1/2025).

Persija Tetap Latihan di Momen Tahun Baru

Padatnya jadwal menjadi alasan utama tim pelatih meniadakan waktu istirahat, termasuk pada tanggal merah 1 Januari 2026.

Dengan jarak pertandingan yang hanya terpaut lima hari, mengambil libur dinilai berisiko mengganggu kesiapan tim.

Pola serupa sebelumnya juga diterapkan saat perayaan Natal, ketika skuad tetap menjalani program latihan normal.

"Dalam sepak bola profesional, tidak ada istilah libur khusus. Baik Natal maupun Tahun Baru, tim tetap harus bekerja."

