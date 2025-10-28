Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Saat Para Kucing Model Curi Perhatian di Pawshion Show

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Saat Para Kucing Model Curi Perhatian di Pawshion Show - JPNN.COM
Perhelatan Pawshion Show di Jakarta pada Sabtu (25/10). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pawshion Show mencuri perhatian dengan penampilan peragaan busana para anabul yang memamerkan koleksi merek Pawssionate.

Pawssionate resmi hadir untuk menjembatani hubungan antara manusia dan hewan peliharaan atau biasa disebut anabul.

Merek fesyen untuk peliharaan tersebut merilis berbagai pakaian dan aksesoris yang bisa digunakan kompak untuk hewan kesayangan dan pemilik.

Baca Juga:

Kucing bernama Emma dan Sashi menjadi simbol sekaligus inspirasi utama Pawssionate.

Keduanya didapuk sebagai Chief Emotional Officers (CEO) sekaligus ikon brand, mewakili nilai cinta, kehangatan, dan energi positif yang menjadi inti dari setiap koleksi.

Peluncuran Pawssionate dikemas dalam acara 'Pawssionate Pawty', sebuah perayaan yang mempertemukan para pemilik hewan peliharaan (pawrent) dan anabul dalam suasana penuh kebersamaan.

Baca Juga:

Salah satu momen menarik dalam acara tersebut yakni pelaksanaan pagelaran busana yang menampilkan para model kucing (meowdels) bersama pemiliknya (hoomans) di atas panggung, Pawshion Show.

Melalui acara ini, Sheila R. Nasution selaku pendiri Pawssionate mengungkapkan pihaknya ingin menonjolkan keindahan hubungan antara manusia dan anabul sebagai simbol filosofi hidup berdampingan dalam gaya dan kasih.

Pawshion Show mencuri perhatian dengan penampilan peragaan busana para anabul yang memamerkan koleksi merek Pawssionate.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pawshion Show  Pawssionate  Kucing  kucing model 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp