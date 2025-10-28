Saat Para Kucing Model Curi Perhatian di Pawshion Show

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pawshion Show mencuri perhatian dengan penampilan peragaan busana para anabul yang memamerkan koleksi merek Pawssionate.

Pawssionate resmi hadir untuk menjembatani hubungan antara manusia dan hewan peliharaan atau biasa disebut anabul.

Merek fesyen untuk peliharaan tersebut merilis berbagai pakaian dan aksesoris yang bisa digunakan kompak untuk hewan kesayangan dan pemilik.

Kucing bernama Emma dan Sashi menjadi simbol sekaligus inspirasi utama Pawssionate.

Keduanya didapuk sebagai Chief Emotional Officers (CEO) sekaligus ikon brand, mewakili nilai cinta, kehangatan, dan energi positif yang menjadi inti dari setiap koleksi.

Peluncuran Pawssionate dikemas dalam acara 'Pawssionate Pawty', sebuah perayaan yang mempertemukan para pemilik hewan peliharaan (pawrent) dan anabul dalam suasana penuh kebersamaan.

Salah satu momen menarik dalam acara tersebut yakni pelaksanaan pagelaran busana yang menampilkan para model kucing (meowdels) bersama pemiliknya (hoomans) di atas panggung, Pawshion Show.

Melalui acara ini, Sheila R. Nasution selaku pendiri Pawssionate mengungkapkan pihaknya ingin menonjolkan keindahan hubungan antara manusia dan anabul sebagai simbol filosofi hidup berdampingan dalam gaya dan kasih.