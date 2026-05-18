Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Saat Persib Bandung Menolak Menyerah, Igor Tolic Melihat Tanda-Tanda Juara

Senin, 18 Mei 2026 – 04:52 WIB
Saat Persib Bandung Menolak Menyerah, Igor Tolic Melihat Tanda-Tanda Juara - JPNN.COM
Duel PSM Makassar (jersei merah) vs Persib Bandung (jersei kuning) pada pekan ke-33 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung makin dekat dengan gelar juara setelah meraih kemenangan penting atas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026), Maung Bandung mencuri tiga poin seuai menang tipis 2-1.

Thom Haye lebih dahulu membawa Persib unggul pada menit ke-33 sebelum PSM menyamakan kedudukan lewat Yuran Fernandez (54').

Baca Juga:

Saat laga tampak akan berakhir imbang, Julio Cesar muncul sebagai penentu kemenangan melalui gol dramatis pada masa injury time, tepatnya menit 90+7.

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengaku puas dengan respons dan daya juang yang ditunjukkan para pemain sepanjang pertandingan.

Menurutnya, kemenangan ini menjadi gambaran nyata karakter Persib yang tetap berjuang tanpa menyerah sampai peluit panjang dibunyikan.

Baca Juga:

"Pertandingan ini tidak mudah. Namun, target kami memang datang untuk membawa pulang kemenangan," ucapnya.

Tangan kanan Bojan Hodak itu mengakui Persib sempat kesulitan menemukan ritme permainan, khususnya pada babak pertama. Namun, gol pembuka yang dicetak Thom Haye disebut mampu mengangkat kepercayaan diri tim.

Persib Bandung makin dekat dengan gelar juara setelah meraih kemenangan penting atas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Super League  Igor Tolic  PSM 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp