Saat Persib Bandung Menolak Menyerah, Igor Tolic Melihat Tanda-Tanda Juara

jpnn.com - Persib Bandung makin dekat dengan gelar juara setelah meraih kemenangan penting atas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026), Maung Bandung mencuri tiga poin seuai menang tipis 2-1.

Thom Haye lebih dahulu membawa Persib unggul pada menit ke-33 sebelum PSM menyamakan kedudukan lewat Yuran Fernandez (54').

Saat laga tampak akan berakhir imbang, Julio Cesar muncul sebagai penentu kemenangan melalui gol dramatis pada masa injury time, tepatnya menit 90+7.

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengaku puas dengan respons dan daya juang yang ditunjukkan para pemain sepanjang pertandingan.

Menurutnya, kemenangan ini menjadi gambaran nyata karakter Persib yang tetap berjuang tanpa menyerah sampai peluit panjang dibunyikan.

"Pertandingan ini tidak mudah. Namun, target kami memang datang untuk membawa pulang kemenangan," ucapnya.

Tangan kanan Bojan Hodak itu mengakui Persib sempat kesulitan menemukan ritme permainan, khususnya pada babak pertama. Namun, gol pembuka yang dicetak Thom Haye disebut mampu mengangkat kepercayaan diri tim.