Saat Portugal Menyerang, Cristiano Ronaldo Menghalangi Jalan Bruno Fernandes

Kamis, 18 Juni 2026 – 10:43 WIB

jpnn.com - HOUSTON - Portugal gagal memetik kemenangan dari Kongo pada matchday 1 Grup K Piala Dunia 2026.

Setelah 2 x 45 menit, ditambah dua kali hydration break, dan tambahan waktu, laga di Houston Stadium, Houston, Kamis (18/6) dini hari WIB itu berkesudahan 1-1.

Portugal, khususnya Cristiano Ronaldo pun menjadi sorotan.

Datang ke Piala Dunia 2026 menyandang status sebagai salah satu unggulan, Portugal malah repot di laga pertama.

Legenda Prancis yang kini menjadi analis, Thierry Henry pun mengungkap salah satu penyebab kegagalan Portugal menundukkan Kongo.

"Satu hal yang penting. Tim perlu mencetak gol. Bukan Anda yang perlu mencetak gol," kata Henry di FOX yang dilansir Sport Bible.

Henry menilai Ronaldo kali ini keliru menempatkan diri di lapangan.

"Saat Portugal menguasai bola, menyerang. Dia berada di posisi ini (salah) beberapa kali. Karena dia ingin mencetak gol, dia malah menghalangi jalan Bruno Fernandes. Dia menghalangi umpan balik. Anda (penonton) bisa melihat itu. Anda bisa melihat reaksi Bruno Fernandes di belakang," ujarnya.