JPNN.com - Nasional - Humaniora

Saat Reses DPR, Wayan Sudirta Berbagi Paket Sembako Kepada Masyarakat di Karangasem dan Tabanan

Rabu, 05 November 2025 – 15:13 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Provinsi Bali Dr. I Wayan Sudirta menyerahkan sumbangan berupa paket sembako kepada warga di 16 Banjar Adat di Desa Kaba-kaba, Kabupaten Tabanan, Bali, Minggu (2/11/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Provinsi Bali Dr. I Wayan Sudirta menyerahkan sumbangan berupa paket sembako kepada warga di 16 Banjar Adat di Desa Kaba-kaba, Kabupaten Tabanan, Bali, Minggu (2/11/2025).

“Saya menyerahkan sedikit sumbangan berupa paket sembako,” kata Wayan Sudirta.

Menurut Wayan Sudirta, berbagi sembako seperti ini merupakan sumbangan kecil baginya sebagai wakil rakyat kepada warga yang telah memilihnya.

“Berbagi sembako merupakan sumbangan kecil bagi saya sebagai wakil rakyat yang memilihnya dan memilih kader PDI Perjuangan, mewakili Bali di Senayan,” ujar Wayan Sudirta.

Wayan Sudirta mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama Kepala Desa, Kepala Dusun, Klian Banjar, Pimpinan kelompok masyarakat dan Ranting PDI Perjuangan yang telah membantu sehingga dapat berbagi dengan warga masyarakat guna menyerahkan sedikit sumbangan berupa paket sembako.

Dalam kesempatan itu, Wayan Sudirta didampingi Made Suka Artha, SH selaku kader PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan (Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi).

Sebelumnya pada 26 Oktober 2025 di Kabupaten Karangasem, Wayan Sudirta didampingi antara lain anggota DPRD Ketut Rukiyana dan tokoh masyarakat Nengah Wirya berbagi sembako untuk warga masyarakat di Desa Juntal tediri dari 6 Dusun  dan Desa Sukadana terdiri dari 16 Dusun di Kecamatan Kubu.

Kemudian  di Kecamatan Abang meliputi Desa Tiingtali terdiri dari 8 dusun serta Desa Pidpid meliputi Dusun Blimbing, Ancut, Tanah Empug, dan Natarsari.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Provinsi Bali Dr. I Wayan Sudirta menyerahkan sumbangan berupa paket sembako kepada masyarakat di Tabanan.

