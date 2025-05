Saat SBY Pamerkan Karya dan Rencana Proyek Seninya ke Menekraf di Cikeas Art Gallery

jpnn.com, BOGOR - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melakukan kunjungan kerja ke Cikeas Art Gallery milik Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/5). Dalam kunjungan tersebut, SBY memamerkan berbagai karya seninya sekaligus berbagi rencana proyek kesenian pada 2025.

SBY menjelaskan, hingga 2 Mei 2025, sudah empat tahun ia aktif melukis dengan lebih dari 350 karya yang terbagi di Cikeas Art Gallery dan Museum & Galeri SBY*ANI di Pacitan.

"Tempat ini mini gallery, sedangkan yang utama ada di Museum & Galeri SBY*ANI di Pacitan, museum kepresidenan pertama di Asia. Sekitar 200 lukisan ada di Pacitan, sisanya di sini," ujarnya.

Ia mengajak rombongan Kemenekraf, termasuk Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, berkeliling melihat koleksi lukisannya yang beragam, mulai dari landscape hingga karya abstrak. Salah satu lukisan besar berjudul "The Day God Test Our Faith and Courage" (310 cm x 140 cm) menggambarkan tragedi tsunami Aceh.

"Judul ini bermakna ketika Tuhan menguji keimanan dan keberanian kita untuk bangkit," jelas SBY.

Selain melukis, SBY juga berencana meluncurkan sejumlah proyek seni pada 2025, termasuk Art Movement bersama pelukis dari berbagai institusi seni pada Agustus dengan tema "Indonesia A Country of Peace And Hope". Ia juga akan merilis single musik "Save Our World" yang dibawakan 35 penyanyi lintas generasi, serta pameran lukisan tunggal pada September.

Di bidang sastra, SBY tengah menyelesaikan buku kumpulan puisi edisi ketiga dan novel fiksi bergenre suspense.

Menyoroti potensi ekonomi kreatif, SBY menekankan pentingnya kolaborasi seni dan teknologi.