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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Saatnya Timnas Indonesia Mengakhiri Kutukan 38 Tahun Lawan Oman

Kamis, 04 Juni 2026 – 22:17 WIB
Saatnya Timnas Indonesia Mengakhiri Kutukan 38 Tahun Lawan Oman - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat ditemui di kawasan Stadion Madya, Jakarta, Minggu (29/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai laga FIFA Matchday kontra Oman bukan sekadar pertandingan persahabatan. Dia ingin menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.

Selama 38 tahun terakhir, Timnas Indonesia belum pernah merasakan kemenangan atas Oman.

Indonesia terakhir kali mengalahkan Oman pada 18 Januari 1988 dengan skor 3-0 dalam ajang King's Cup di Bangkok, Thailand

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Herdman datang dengan tekad kuat untuk mengakhiri rekor buruk tersebut dan membuktikan Indonesia telah naik kelas di kancah sepak bola Asia.

Pelatih asal Inggris itu menegaskan duel melawan Oman memiliki makna jauh lebih besar daripada sekadar uji coba internasional.

Menurutnya, inilah momentum bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kepada Asia mereka layak diperhitungkan sebagai kekuatan baru di AFC.

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"Hal pertama adalah menerima tanggung jawab untuk menulis ulang sejarah."

"Saya pikir itu adalah sesuatu yang akan dihadapi kelompok pria ini dan mereka mengambil tanggung jawab untuk itu," ujar Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Timnas Indonesia siap tempur menghadapi Oman dalam FIFA matchday. Pelatih John Herdman bertekad mengakhiri kutukan selama 38 tahun.

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TAGS   Timnas Indonesia  FIFA Matchday  Indonesia vs Oman  john herdman pelatih timnas indonesia 
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