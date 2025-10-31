Sabet 2 Penghargaan Sekaligus, Bank Raya Berkomitmen Jadi Digital Attacker BRI Group

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya sebagai bank digital bagian dari BRI Group terus berkomitmen mengembangkan inovasi-inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan nasabah secara digital.

Komitmen tersebut kembali membuahkan hasil dengan diraihnya dua penghargaan bergengsi, yakni di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 dan Indonesia Best CX EX Strategy Awards 2025.

Kedua penghargaan tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen Bank Raya dalam mendorong transformasi digital dan menciptakan customer experience dan employee experience yang terintegrasi dan berfokus pada nasabah, serta berhasil meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan produktivitas baik dari sisi nasabah maupun karyawan.

Penghargaan ini diberikan kepada korporasi, institusi, dan organisasi yang berhasil menciptakan inovasi dengan dampak signifikan terhadap industri dan masyarakat.

Penilaian dilakukan dewan juri independen yang terdiri dari akademisi, praktisi bisnis, dan tokoh industri.

Bank Raya dinilai mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan semangat mendorong percepatan literasi keuangan di masyarakat melalui produk perbankan yang mudah, relevan, dan dapat diandalkan untuk kebutuhan transaksi masyarakat sehari-hari.

Baca Juga: Bank Raya Makin Perkuat Komitmen Implementasi Ekosistem Bisnis Berkelanjutan Berbasis ESG

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia mengatakan dua penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan kami dalam menciptakan layanan keuangan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.

"Kami percaya inovasi dan pengalaman adalah dua kunci utama untuk memperluas akses keuangan dan menciptakan dampak yang berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ida Bagus Ketut Subagia dalam keterangannya, Jumat (31/10).