Sabet TOP Digital PR Award 2026, Pelindo Jasa Maritim Dinilai Sukses Bangun Reputasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi korporat. Anak usaha Pelindo itu berhasil meraih TOP Digital PR Award 2026 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya membangun reputasi perusahaan melalui strategi komunikasi digital yang adaptif dan inovatif.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang TOP Digital PR Award 2026 yang digelar InfoEkonomi.ID bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia di Lumire Hotel Jakarta, Selasa (30/6).

TOP Digital PR Award merupakan penghargaan bagi BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, dan industri keuangan yang dinilai berhasil memanfaatkan Digital Public Relations untuk membangun citra positif perusahaan. Penilaian dilakukan melalui riset TOP Digital Public Relations Index dengan tiga indikator utama, yakni Digital Media Aspect, Digital Sentiment Aspect, dan Digital Awareness Aspect.

Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim, Tubagus Patrick, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas transformasi komunikasi perusahaan yang semakin adaptif dan berbasis digital.

"Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa transformasi komunikasi yang dilakukan PJM telah mampu memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta membangun hubungan yang lebih dekat dan terpercaya dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Tubagus Patrick dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Jumat (3/7).

Menurut dia, pencapaian itu tidak lepas dari strategi komunikasi digital yang terintegrasi dengan pendekatan stakeholder engagement.

PJM secara konsisten menghadirkan konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif di berbagai kanal digital, memperkuat sinergi dengan media, serta mengoptimalkan penyebaran informasi secara cepat dan akurat.

Tubagus juga menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), kini menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas komunikasi perusahaan.