Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sabet TOP Digital PR Award 2026, Pelindo Jasa Maritim Dinilai Sukses Bangun Reputasi Digital

Jumat, 03 Juli 2026 – 16:57 WIB
Sabet TOP Digital PR Award 2026, Pelindo Jasa Maritim Dinilai Sukses Bangun Reputasi Digital - JPNN.COM
PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi korporat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi korporat. Anak usaha Pelindo itu berhasil meraih TOP Digital PR Award 2026 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya membangun reputasi perusahaan melalui strategi komunikasi digital yang adaptif dan inovatif.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang TOP Digital PR Award 2026 yang digelar InfoEkonomi.ID bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia di Lumire Hotel Jakarta, Selasa (30/6).

TOP Digital PR Award merupakan penghargaan bagi BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, dan industri keuangan yang dinilai berhasil memanfaatkan Digital Public Relations untuk membangun citra positif perusahaan. Penilaian dilakukan melalui riset TOP Digital Public Relations Index dengan tiga indikator utama, yakni Digital Media Aspect, Digital Sentiment Aspect, dan Digital Awareness Aspect.

Baca Juga:

Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim, Tubagus Patrick, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas transformasi komunikasi perusahaan yang semakin adaptif dan berbasis digital.

"Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa transformasi komunikasi yang dilakukan PJM telah mampu memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta membangun hubungan yang lebih dekat dan terpercaya dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Tubagus Patrick dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Jumat (3/7).

Menurut dia, pencapaian itu tidak lepas dari strategi komunikasi digital yang terintegrasi dengan pendekatan stakeholder engagement.

Baca Juga:

PJM secara konsisten menghadirkan konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif di berbagai kanal digital, memperkuat sinergi dengan media, serta mengoptimalkan penyebaran informasi secara cepat dan akurat.

Tubagus juga menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), kini menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas komunikasi perusahaan.

PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi korporat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelindo Jasa Maritim  TOP Digital PR Award 2026  Pelindo  digital 
BERITA PELINDO JASA MARITIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp