Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier Buka Suara Soal Perceraian Mereka

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sabrina Chairunnisa mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Melalui akun pribadinya di Instagram, Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier lantas buka suara mengenai perceraian mereka itu.

Mereka menuturkan bahwa keputusan itu diambil setelah dipertimbangkan dengan matang.

"Setelah perjalanan panjang yang penuh pertimbangan, kami berdua sepakat untuk menempuh jalan hidup masing-masing," ujar Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier melalui akun mereka di Instagram, dikutip Rabu (29/10).

"Bukan karena amarah, melainkan karena cinta, kejujuran, dan kedamaian," sambungnya.

Keduanya pun bersyukur atas kebersamaan yang telah mereka lalui selama ini.

Meskipun akhirnya memilih untuk berpisah, Sabrina dan Deddy Corbuzier akan tetap mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain.

"Kami bersyukur atas semua yang telah kami bagi, dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Karena kami percaya akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk yang baru," tuturnya.