JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sabrina Chairunnisa Gugat Cerai Deddy Corbuzier

Rabu, 29 Oktober 2025 – 17:44 WIB
Sabrina Chairunnisa Gugat Cerai Deddy Corbuzier - JPNN.COM
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa. Foto: Instagram/mastercorbuzier

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan lagi-lagi mewarnai dunia selebritas tanah air.

Sabrina Chairunnisa dikabakan menggugat cerai sang suami, Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Juru bicara PA Tigaraksa, M. Sholahuddin lantas mengonfirmasi kabar tersebut.

Dia mengatakan bahwa gugatan cerai Sabrina Chairunnisa telah terdaftar sejak Kamis (16/10) lalu.

Adapun gugatan cerai itu didaftarkan oleh perempuan 32 tahun tersebut secara ecourt.

"Memang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 16 Oktober 2025. Diajukan oleh SC, jenis perkaranya berarti cerai gugat," ujar M. Sholahuddin di kantornya, Rabu (29/10).

Namun, dia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai gugatan perceraian tersebut, termasuk mengenai nomor gugatan perkara.

"Terus, karena adanya permohonan untuk tidak dipublish, maka kami tidak menyampaikan nomor perkara," ucap M. Sholahuddin.

