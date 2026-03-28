Sabtu Pagi, Harga Emas Turun Serentak, Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas di pegadaian dilaporkan mengalami penurunan secara serentak pada tiga produknya pada Sabtu (28/3), pagi.

Dipantau dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas menunjukkan penurunan untuk UBS menjadi Rp2.819.000 dan Galeri24 ke angka Rp2.806.000 per gram, sedangkan Antam kini di harga Rp2.909.000 per gram.

Pada Jumat (26/3/2026) pagi, sesuai laman yang sama, harga emas UBS mencapai Rp2.841.000, Galeri24 Rp2.827.000, dan Antam Rp2.950.000 per gram.

Harga jual emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24