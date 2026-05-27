JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Saddil Ramdani Bangga Bawa Persib Juara, Ukir Sejarah untuk Kepulauan Muna

Rabu, 27 Mei 2026 – 15:17 WIB
Saddil Ramdani. Foto: IG saddilramdanii.

jpnn.com - Gelar juara Super League 2025/2026 bersama Persib Bandung bukan sekadar trofi bagi Saddil Ramdani.

Di balik euforia Maung Bandung, tersimpan kisah emosional tentang mimpi Saddil yang akhirnya pecah setelah perjalanan panjang penuh perjuangan.

Saddil menyebut gelar tersebut sebagai mahkota terbesar dalam kariernya.

Bintang asal Kepulauan Muna, Sulawesi Tenggara itu merasa mimpinya akhirnya terwujud setelah melalui proses panjang di dunia sepak bola.

"Ini sejarah buat saya pribadi. Saddil Ramdani dari Kepulauan Muna akhirnya bisa sampai di titik ini," ujar Saddil dikutip dari situs Persib

Momen juara tersebut langsung dipersembahkan Saddil untuk sang ibu tercinta yang selama ini menjadi alasan terbesarnya terus bertahan dan berjuang di lapangan hijau.

Baginya, medali juara itu bukan hanya simbol kemenangan, tetapi hadiah paling berharga untuk keluarga yang selalu mendukungnya dari nol.

Tak hanya itu, Saddil juga membocorkan sosok yang diam-diam menjadi motivator semangatnya sepanjang musim, yakni rekan setimnya, Adam Alis.

